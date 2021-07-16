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Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası yarın Afyonkarahisar'da başlayacak

16.07.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası yarın Afyonkarahisar'da başlayacak

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası, yarın Afyonkarahisar'da başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon yarın ve 18 Temmuz Pazar günü Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 15 Temmuz Şehitleri anısına yapılacak.

Bu sınıfta en iyi pist ödülüne sahip Afyonkarahisar'da Avrupa'nın en iyi serbest stil ve Türk motosikletçileri, bütün hünerlerini sergileyecek.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkılarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında organize edilecek şampiyonanın açılış yarışında; motosiklet akrobatları birincilik mücadelesi verecek.

Şampiyonada yarın birinci etaplar, 18 Temmuz Pazar günü ise Avrupa finallerinin ikinci etapları yapılacak.

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