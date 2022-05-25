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  4. Motosiklette enduro heyecanı Toroslar'da yaşanacak

Motosiklette enduro heyecanı Toroslar'da yaşanacak

25.05.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı hafta sonu Mersin'de gerçekleştirilecek

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarışma Toroslar Belediyesinin destekleriyle 28-29 Mayıs'ta Toroslar Extreme Enduro Pisti’nde gerçekleştirilecek.

"Spor, turizmin geleceğidir" sloganıyla spor turizmi kapsamında 6 ayaktan oluşan şampiyonanın Toroslar yarışında toplu start alacak endurocular, zorlu yapay engelleri geçmeye çalışacak.

Sporcular Super EnduroGP, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG), Enduro Veteran (EV) ve Enduro Kadınlar (EK) sınıfında yarışacak.

Kategorilerinden dereceye giren yarışçılara toplam 40 bin lira para ödülü dağıtılacak. Mersin Motosiklet Kulübü tarafından yarış için kente gelecek sporculara bin lira yol desteği de verilecek.

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