MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası Tuzla'da devam edecek

İSTANBUL (AA) - MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası, 17-18 Eylül tarihlerinde Tuzla Karting Park Pisti'nde düzenlenecek olan 5. ayak yarışlarıyla devam edecek.

Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından ICRYPEX ve Tuzla Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, mini, junior, senior, master ve TOSFED Micro Destek Kupası yarışları yapılacak.

Yarışlar 17 Eylül Cumartesi günü antrenman seanslarıyla başlayacak. Sıralama turları saat 13.40'ta, günün ilk yarışı 15.00'de başlayacak.

MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ilk 4 ayak sonunda mini kategoride Teoman Hoskin, juniorda Emir Tanju, seniorda Kerim Sulyak, masterda Aytaç Biter, junior kadınlarda Leyla Sulyak, senior kadınlarda Sena Savaşer lider durumda bulunuyor.



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