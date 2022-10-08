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MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de başladı

08.10.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de başladı

KOCAELİ (AA) - MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nda 6. ayak yarışı, Kocaeli'de start aldı.

Şampiyonanın 6. ayağı olan OTOSK Karting Yarışı, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde organize ediliyor.

Bursa Profesyonel Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen yarışa, microda 9, minide 12, juniorda 12, seniorda 15 ve masterda 9 olmak üzere 57 sporcu katılıyor.

İlk yarışlarda mini kategorisinde Rüzgar Evci, master kategorisinde Aytaç Biter, junior kategorisinde Eyüp Yağız Tekşan, senior kategorisinde Sarp Arhan Or damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Organizasyon, yarın yapılacak ikinci ve üçüncü yarışların ardından ödül töreniyle son bulacak.

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