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MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de yapılacak

06.10.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de yapılacak

KOCAELİ (AA) - MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nda 6. ayak yarışı, 8-9 Ekim tarihlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı olan OTOSK Karting Yarışı, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde organize edilecek.

Bursa Profesyonel Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen yarışa, microda 9, minide 12, juniorda 12, seniorda 15 ve masterda 9 olmak üzere 57 sporcu katılacak.

Organizasyon kapsamında, 8 Ekim Cumartesi günü ilk yarışlar, 9 Ekim Pazar günü ise ikinci ve üçüncü yarışlar koşulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Körfez karting

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