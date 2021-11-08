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Mourinho: Bu sezon sancılı geçebilir

08.11.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A ekiplerinden Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, kulübün içinde bulunduğu durumdan memnun olmadığını belirtti.

Mourinho: Bu sezon sancılı geçebilir

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da Teknik Direktör Jose Mourinho, alınan başarısız sonuçlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mourinho, takımın kötü performansıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu durumda kendimi savunmam ve olanlarla ilgili hislerimi saklamam gerekiyor. Belki bir gün bazı şeylerin neden olduğunu anlarım. Özü yıllarca saklı kalmış durumlar vardır. Bir gün anlayacağım." dedi.

Takım olarak hedeflerinin 4. sıra olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Matematiksel olarak imkansız hale gelene kadar dördüncü sıranın hedefimiz olduğunu söylemeye devam edeceğim. Birkaç sezon önce Roma ligi altıncı veya yedinci bitiriyordu." şeklinde konuştu.

"TECRÜBELİ OYUNCULARIMIZI KAYBETTİK"

Takıma yeni katılan oyunculardan bahseden Portekizli teknik adam, "Yaz aylarında kulüp çaba sarf etti ancak uzun vadeli bir yapılanmadan çok hızlandırılmış bir transfer faaliyetiydi bu. Roma'nın kadrosunun geçen yıldan daha güçlü olduğunu düşünmüyorum. Tecrübeli oyuncularımızı kaybettik, gidenlerin yerine kadrolu oyuncular aldık. Birçoğu bu seviyedeki takım deneyiminden yoksun." ifadelerini kullandı.

"BU SEZON ACI VERİCİ OLABİLİR"

Takımda işlerin iyi gitmediğini belirten Mourinho, "Üç yıllık sözleşmem var. Bu sezon hem ruh hem de bedenen bizim için acı verici olabilir ama kulübe katılmadan önce anlayamadıklarımı anlamak benim için çok önemli." diyerek sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Roma
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