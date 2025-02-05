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Mourinho'dan Mimovic ve Carlos için Avrupa listesi açıklaması

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.02.2025 23:49
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, “Kupada oynadığımız iki maçın da zorluk derecesi çok yüksek değildi. Kasımpaşa’nın gençlerine ve alt ligde yer alan bir takıma karşı oynadık. Bizler bu iki maçı da ciddiye aldık. Oyuncular verdiğim süreyi pozitif kullandı” dedi.

Mourinho'dan Mimovic ve Carlos için Avrupa listesi açıklaması

Fenerbahçe, Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK’yı 5-0’lık skorla geçti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Kupa maçlarında oyuncularının verdiği süreyi pozitif değerlendirdiğini belirten Jose Mourinho, “Kupada oynadığımız iki maçın da zorluk derecesi çok yüksek değildi. Kasımpaşa’nın gençlerine ve alt ligde yer alan bir takıma karşı oynadık. Bizler bu iki maçı da ciddiye aldık. Oyuncular verdiğim süreyi pozitif kullandı. Bir üst tura çıkabilmek için 6 puanın yeterli olmadığını düşünüyorum” sözlerini sarf etti.

"LİSTEDE OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

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Takımdaki şanssızlık, sakatlıklar ve yabancı sınırı hakkında konuşan Mourinho, “Hiç pozisyon üretememektense topların direğe çarpmasını tercih ederim. Bu er ya da geç golü bulacaksınız anlamına gelir. Bugün 3 tane sakatlık yaşadık. Djiku ve Yusuf Avrupa listesinde var. Diego uzun bir sakatlık yaşayacaksa kendisi listede olmayacaktır. Mimovic’in herhangi bir listede olacağını düşünmüyorum. İçinde bulunduğumuz durum bu. 15 yabancımız var ve 14 yabancı oyuncu yazabiliyoruz. Genel olarak kuralın üstesinden gelemeyiz. Geçtiğimiz günlerde de kulüp için karmaşık durumlar vardı. Mesela Maximin’in Napoli’ye transfer durumu. Bu 3 kulübü ilgilendiriyordu. Karmaşık bir süreçti ve günün sonunda elimizde 15 yabancı oyuncu oldu” ifadelerini kullandı.

‘BÜTÜN OYUNCULARA GÜVENİYORUM’

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Bütün oyuncularına güvendiğini ve rotasyon yapmaya devam edeceğini aktaran Mourinho, “Hep aynı ilk 11 ile oynarsam da oynamayan oyuncuları soracaksınız. Hep aynı 11 ile oynarsam kadroya güvenmiyor olurum. Kaliteli bir hoca olmanın en önemli özelliklerinden biri kadroya güvenmektir. Bizler güçlü bir takımız ve ben kadroda yer alan bütün oyunculara güveniyorum. 3 turnuvada oynuyoruz ve rotasyon yapma fırsatı oluyor. Bu sayede bir sonraki maçta sahaya taze oyuncular sürebiliyoruz. Bir sonraki maçta 3-4 tane taze oyuncuyu oynatacağız. Maçlarda bu tarz değişiklikleri yapacağız” dedi.

‘KULÜBEDE ELİMDE ÇOK FAZLA ÇÖZÜM VAR’

Portekizli teknik adam sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Rakipler ilk yarıda çok organize oluyorlar. Rakiplerin hepsi oyunu durdurma, süre geçirme ve vakit öldürme konusunda uzman. Fenerbahçe’nin iyi bir hocası var ve devre arasında takımı daha yukarıya çıkarmayı başarabiliyor. Maçın temposunu artırabiliyoruz. Rakipler çok fazla koşuyorlar ve savunma yapıyorlar. Maç içinde topa sahip olmayı tercih etmiyorlar. Çok fazla efor sarf ediyorlar ve ikinci yarıda enerjileri ve konsantrasyonları düşüyor. İkinci yarılarda daha fazla boşluk yakalıyoruz. Kulübede elimde çok fazla çözüm var. Bugün hücumda yaptığım 2 değişiklik oyunun temposunu değiştirmeye yetti.”

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José Mourinho fenerbahçe
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