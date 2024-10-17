Mourinho’dan Radikal Karar! Gölcü tercihinde farklı yol... Fenerbahçe'nin ileri ucu şekilleniyor!

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ile Edin Dzeko arasında birinci forvet konusunda bir çözüm bulundu. Fenerbahçe’de Jose Mourinho golcü tercihinde farklı bir yaklaşım benimseyecek.

PERFORMANSI DZEKO'NUN GERİSİNDE KALDI

Sezon başında yapılan planlamada yeni transfer En-Nesyri, birinci golcü olarak düşünülmüştü. Hatta kaptan Dzeko'nun takımdan ayrılması gündemdeydi.

Uzun çabalar sonucu Sevilla'dan transfer edilen Nesyri, sezon başladıktan sonra beklenen performansı gösteremedi ve eleştirilerin hedefi oldu. Dzeko ise takımın yükünü üstlendi, attığı goller, liderliği ve oyunuyla formayı kapmayı başardı.

EDIN DZEKO İLE DEVAM

Henüz tam olarak hazır olmayan ve form tutamayan Faslı futbolcunun, milli aranın ardından daha iyi bir performans sergilemesi bekleniyor. Teknik heyet, Dzeko'nun yer almadığı bir rotasyonla takımın ilerlemesinin zor olduğunu biliyor, bu nedenle Dzeko, ile başlamaya devam edecek. Nesyri’nin form bulması durumunda ise durum daha kritik hale gelecek.

DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK OYNAYACAKLAR

Bu nedenle, birinci ve ikinci golcü ayrımı ortadan kalkmış durumda. İhtiyaca, rakibe ve oyuncuların form durumuna göre bu iki isim dönüşümlü olarak değerlendirilecek.