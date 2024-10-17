SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mourinho’dan Radikal Karar! Gölcü tercihinde farklı yol... Fenerbahçe'nin ileri ucu şekilleniyor!

Mourinho’dan Radikal Karar! Gölcü tercihinde farklı yol... Fenerbahçe'nin ileri ucu şekilleniyor!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
17.10.2024 13:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho, takımda birinci ve ikinci forvet ayrımını tamamen ortadan kaldırma kararı aldı. Yeni transfer Youssef En-Nesyri ile Edin Dzeko için stratejisini belirleyen Portekizli teknik adam, golcü tercihinde bambaşka bir yol izleyecek. İşte bu yeni sistemin detayları...

Mourinho’dan Radikal Karar! Gölcü tercihinde farklı yol... Fenerbahçe'nin ileri ucu şekilleniyor!

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ile Edin Dzeko arasında birinci forvet konusunda bir çözüm bulundu. Fenerbahçe’de Jose Mourinho golcü tercihinde farklı bir yaklaşım benimseyecek.

PERFORMANSI DZEKO'NUN GERİSİNDE KALDI

youssef-en-nesyri-fenerbahce-1724056989-145443

Sezon başında yapılan planlamada yeni transfer En-Nesyri, birinci golcü olarak düşünülmüştü. Hatta kaptan Dzeko'nun takımdan ayrılması gündemdeydi.

Uzun çabalar sonucu Sevilla'dan transfer edilen Nesyri, sezon başladıktan sonra beklenen performansı gösteremedi ve eleştirilerin hedefi oldu. Dzeko ise takımın yükünü üstlendi, attığı goller, liderliği ve oyunuyla formayı kapmayı başardı.

EDIN DZEKO İLE DEVAM

1-Göztepe

Henüz tam olarak hazır olmayan ve form tutamayan Faslı futbolcunun, milli aranın ardından daha iyi bir performans sergilemesi bekleniyor. Teknik heyet, Dzeko'nun yer almadığı bir rotasyonla takımın ilerlemesinin zor olduğunu biliyor, bu nedenle Dzeko, ile başlamaya devam edecek. Nesyri’nin form bulması durumunda ise durum daha kritik hale gelecek.

DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK OYNAYACAKLAR

GV2OsZXXsAEo-fW

Bu nedenle, birinci ve ikinci golcü ayrımı ortadan kalkmış durumda. İhtiyaca, rakibe ve oyuncuların form durumuna göre bu iki isim dönüşümlü olarak değerlendirilecek.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Edin Dzeko fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | Şimdi de Sivas sallandı! Depremin büyüklüğü açıklandı: AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika | Şimdi de Sivas sallandı! Depremin büyüklüğü açıklandı: AFAD'dan açıklama geldi

'Öldükten sonra cennete nasıl girilir?' Rojin'in son Google aramaları şaşırttı! En çarpıcı nokta ise Google haritalarda baktığı yer

'Öldükten sonra cennete nasıl girilir?' Rojin'in son Google aramaları şaşırttı! En çarpıcı nokta ise Google haritalarda baktığı yer

Portekiz'de Benfica depremi!

Portekiz'de Benfica depremi!

Hull City'de sürpriz ayrılık!

Hull City'de sürpriz ayrılık!

Süper Lig'in yeni transferinden şok edici skandal!

Süper Lig'in yeni transferinden şok edici skandal!

Fenerbahçe'ye müjde üstüne müjde!

Fenerbahçe'ye müjde üstüne müjde!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.