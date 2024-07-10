SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mourinho ısrarla o ismi istiyor! Yönetim harekete geçti bile... Fenerbahçe'ye 2.01'lik dev golcü

Mourinho ısrarla o ismi istiyor! Yönetim harekete geçti bile... Fenerbahçe'ye 2.01'lik dev golcü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.07.2024 08:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını Mourinho'nun taleplerine göre sürdürürken, tecrübeli hoca sürpriz bir isim için talepte bulundu. İşte detaylar...

Mourinho ısrarla o ismi istiyor! Yönetim harekete geçti bile... Fenerbahçe'ye 2.01'lik dev golcü

Yeni sezonun hazırlıklarını Portekizli teknik adam Jose Mourinho liderliğinde sürdüren Fenerbahçe için flaş bir transfer iddası ortaya atıldı.

2.01'LİK LORENZO LUCCA'YI İSTİYOR

170902149-07968f01-af9e-4d50-9f2d-160daca0cf77

İtalya'da yayın yapan TVPLAY'de yer alan habere göre Mourinho, Udinese forması giyen 2.01 boyundaki santrfor Lorenzo Lucca'yı transfer etmek istiyor.

İTALYA'DAN AYRILMAK İSTEMİYOR

lucca

Haberde, Lucca'nın İtalya'dan ayrılmak istemediği ve bu durumun transferin gerçekleşme ihtimalini zorlaştırdığı da aktarıldı.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

1718299805_751

23 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 12 milyon euro. Lucca'nın kulübü ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Euro 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teklifi duyunca şaşkına döndü, apar topar valizini topladı! Teklifi duyunca şaşkına döndü, apar topar valizini topladı!
Fransa'nın elenmesi sonrası Mbappe'den itiraf!Fransa'nın elenmesi sonrası Mbappe'den itiraf!
İspanya'yı finale taşıdı, maç sonu ödülü kaptı!İspanya'yı finale taşıdı, maç sonu ödülü kaptı!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika fenerbahçe mourinho
En Çok Okunan Haberler
İddialar doğru çıktı… Icardi'yi terk ettiğini açıkladı! 'Denedim ama olmadı'

İddialar doğru çıktı… Icardi'yi terk ettiğini açıkladı! 'Denedim ama olmadı'

Emekliye zam için sürpriz zirve! Erdoğan’dan talimat geldi

Emekliye zam için sürpriz zirve! Erdoğan’dan talimat geldi

EURO 2024'te finalin ilk bileti İspanya'nın oldu!

EURO 2024'te finalin ilk bileti İspanya'nın oldu!

Fenerbahçe'nin En-Nesyri transferi Türkiye tarihine geçecek!

Fenerbahçe'nin En-Nesyri transferi Türkiye tarihine geçecek!

Arda Güler'e kötü haber!

Arda Güler'e kötü haber!

Barış Yılmaz Alper'in paylaşımı gündem oldu! Yıllar önceki fotoğrafı yeniledi

Barış Yılmaz Alper'in paylaşımı gündem oldu! Yıllar önceki fotoğrafı yeniledi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.