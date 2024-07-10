Mourinho ısrarla o ismi istiyor! Yönetim harekete geçti bile... Fenerbahçe'ye 2.01'lik dev golcü

Yeni sezonun hazırlıklarını Portekizli teknik adam Jose Mourinho liderliğinde sürdüren Fenerbahçe için flaş bir transfer iddası ortaya atıldı.
İtalya'da yayın yapan TVPLAY'de yer alan habere göre Mourinho, Udinese forması giyen 2.01 boyundaki santrfor Lorenzo Lucca'yı transfer etmek istiyor.
Haberde, Lucca'nın İtalya'dan ayrılmak istemediği ve bu durumun transferin gerçekleşme ihtimalini zorlaştırdığı da aktarıldı.
23 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 12 milyon euro. Lucca'nın kulübü ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.