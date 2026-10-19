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Mourinho maç sonunda Arda ile arasındaki o diyalogu açıkladı!

Jose Mourinho, Arda Güler’in dirsek attığı iddiasıyla ilgili milli futbolcuyla yaptığı konuşmayı anlattı. Görüntülerin ortaya çıkması halinde kararını değiştirebileceğini belirten Portekizli teknik adam, genç yıldızın sahadaki rolü ve ilk 11 tercihleri hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mourinho maç sonunda Arda ile arasındaki o diyalogu açıkladı!
Cevdet Berker İşleyen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arda Güler'in karıştığı iddia edilen dirsek pozisyonuna ilişkin konuştu. Milli futbolcuyla arasında geçen diyaloğu aktaran Portekizli çalıştırıcı, görüntülerin ortaya çıkması durumunda değerlendirmesini değiştirebileceğini söyledi. Mourinho, Arda'nın sahadaki rolü ve ilk 11 tercihleri hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

MOURİNHO'DAN AÇIKLAMA

Mourinho maç sonunda Arda ile arasındaki o diyalogu açıkladı! 1

Arda Güler'in rakibine dirsek attığı yönündeki iddialar hakkında konuşan Jose Mourinho, milli futbolcunun kendisine böyle bir müdahalede bulunmadığını söylediğini aktardı. Deneyimli teknik adam, pozisyona ilişkin görüntülerin ortaya çıkması halinde kararını yeniden değerlendirebileceğini belirtti.

Mourinho, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler bana dirsek atmadığını söyledi. Eğer birisi bir sonraki basın toplantısına kadar Arda'nın dirsek attığına dair görüntü gösterirse o zaman bunun kırmızı kart olduğunu söylerim. Hiç sorun yok."

"TERCİHLERİMDE KESİN BİR ÖLÇÜT YOK"

Mourinho maç sonunda Arda ile arasındaki o diyalogu açıkladı! 2

Arda Güler'in hücuma daha yakın bir pozisyonda oynatılmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Mourinho, ilk 11 tercihlerinde kesin bir ölçüt bulunmadığına dikkat çekti. Portekizli teknik adam, kadroda forma giymeyi hak eden çok sayıda oyuncu olduğunu vurgulayarak seçim yapmanın kolay olmadığını dile getirdi.

İlk 11'e seçilecek futbolcuların belirlenmesi konusunda değerlendirmelerde bulunan Mourinho, şu sözleri sarf etti:

"Şunu net söyleyeyim, bu 'hak etme' kavramı bana göre oldukça soyut bir mesele. Çünkü sahaya çıkmayı en çok hak eden 11 kişiyi belirlemenin kesin bir formülü yok. Böyle bir yöntem bulunmuyor; kadroda formayı hak eden bir sürü isim var. Bugün kulübede bekleyen, oyuna girmeyen ama sahada olmayı sonuna kadar hak eden pek çok oyuncumuz bulunuyor."

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Arda Güler son dakika mourinho real madrid
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