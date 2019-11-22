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Mourinho'nun ilk transfer bombası Ibrahimovic

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.11.2019 14:51 | Son Güncelleme

Jose Mourinho, adı Milan ile anılan Zlatan Ibrahimovic'i Tottenham Hotspur'a getirmeyi düşünüyor.

İngiliz basınında yer alan haberde, Portekizli menajerin eski öğrencisi Zlatan Ibrahimovic’i istediği belirtildi. LA Galaxy'ye veda eden 38 yaşındaki forvetin yeni yılda bedelsiz olarak transfer edilebileceğini yazıldı. 2016 yılında Mourinho, Ibrahimovic'i bonservis ödemeden Manchester United'a getirmişti.

Fernando Llorente yollarını ayıran ve Harry Kane'in yanına bir alternatif düşünen Tottenham, Avrupa'ya dönmeyi planlayan Ibrahimovic ideal isim olarak öne çıkıyor.

Avrupa’ya dönmek isteyen 38 yaşındaki golcü futbolu için Milan’ın devrede olduğu ancak Mourinho etkisiyle Tottenham’ın da hamle yapabileceği aktarıldı. Daha önce Manchester United’da beraber çalışan ikilinin yeniden Londra’da buluşması amaçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
mourinho Tottenham Hotspur zlatan ibrahimovic İngiltere Premier Lig

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
MOURİNHO.. ÜZERİNDE ..ETKİMİZ OLSA... KESİN EMRE BELEZOĞLUNU TRASNFER EDERDİ...
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