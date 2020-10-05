MŞÜ patates ve pancar üretiminde deneme ekimleri yaptı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muş Ovası’nda şekerpancarı ve patatesin farklı çeşitleri üzerine yaptığı saha çalışmasında bölge üreticilerinin de katılması ile ’’üniversite-üretici-sanayici’’ iş birliğini gözler önüne serdi.

MŞÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknoloji Bölümü, Muş’un Çatbaşı köyünde “Muş Ekolojik Koşullarında Farklı Şekerpancarı Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi” ile Muş Ovası’na yakın özellikler göstermesi hasebiyle Güroymak ilçesinde “Güroymak Koşullarında Farklı Patates Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi” konulu iki ayrı bilimsel deneme gerçekleştirdi.

“Denemeler özenle yapıldı”

Muş’ta ve Güroymak’ta çiftçi arazisinde gerçekleştirilen bilimsel uygulamaya MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Yaşar ile Çatbaşı köyü ve Güroymak ilçesindeki üreticiler katılım gösterdi. Çatbaşı köyünde çiftçi tarlasında kurulan şekerpancarı denemesinde materyal olarak 23 çeşit kök-şeker tipi, 5 çeşit kök tipi, 4 çeşit şeker tipi ve toplam 32 çeşit ve 8 standart ile 45 santim sıra arası, 15 santim sıra üzeri ve her bir parsel uzunluğu 10 metre olacak şekilde tesadüf blokları deneme desenine göre 2 ayrı deneme şeklinde 4 tekrarlamalı olarak kuruldu. Şekerpancarı denemelerinde, hastalık ve zarar yönünden de değerlendirmeleri yapılan 3 Cercospora (yaprak lekesi), 3 Kist Nematodu (beyaz solucan) ve 26 çeşit Rhizomania’ya (sarı damar virüsü) dayanıklı olan çeşitler materyal olarak kullanıldı. Güroymak ilçesinde ise materyal olarak 3 çeşit cips, 7 çeşit sanayilik-parmak ve 11 yemeklik olmak üzere toplam 21 çeşit ile deneme kuruldu. Denemede patates yumruları sıra arası 70 santim, sıra üzeri 30 santim ve her bir parsel uzunluğu 9 metre olacak şekilde tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kuruldu.