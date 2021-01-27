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MTSO Başkanı Sadıkoğlu: “Üyelerimizin sesi olmaya devam edeceğiz”

27.01.2021 15:23 | Son Güncelleme:
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MTSO Başkanı Sadıkoğlu: “Üyelerimizin sesi olmaya devam edeceğiz”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Zor günler geçiren lokanta, restoran ve kafe gibi ticari işletmelere ciro bazlı destek ödemeleri kararı nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Zor günler geçiren lokanta, restoran ve kafe gibi ticari işletmelere ciro bazlı destek ödemeleri kararı nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu yüzde 50 azalan işletmelere 2 bin ile 40 bin lira arasında ciro kaybı destek ödemesi yapılacak" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan desteğin, salgın nedeniyle zor günler geçiren sektörü biraz olsun rahatlatacağını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Salgın sürecinde alınan birtakım tedbirler dolayısıyla birçok sektör ekonomik olarak etkilendi. Özellikle tamamen kapanan veya kısmi hizmet veren sektörler olan lokanta, restoran ve kafe gibi işletmelerimizin zor günler geçirdiğini Malatya TSO olarak sıkça gündeme getirdik. Taleplerimiz doğrultusunda bu işletmelerimize destek müjdesi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 2019 cirosu yüzde 50 azalan işletmelere 2 bin ile 40 bin lira arasında ciro kaybı destek ödemesi yapılacak. Bu kararın alınmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yeni destek paketlerinin müjdesini bekliyoruz. Hükumetimizin iş dünyasına yönelik destekleri oldukça önemli ve anlamlı. Salgın sürecini sağlıkla atlatıp normal hayatımıza en kısa zamanda dönmeyi temenni ediyoruz” dedi.
Lokanta, restoran, düğün salonu ve kafe gibi ticari işletmelere HES kodu ile müşteri alınmasına başlanması taleplerini yineleyen Başkan Sadıkoğlu, “Üyelerimizin sesi olarak, kısıtlı işletmelerimiz için acil çözüm beklentimizi her fırsatta yineliyoruz. Bu noktada işletmelerimizin de görüşünü alarak, ülkemizde başlayan aşılama sürecinde hizmet sektörü çalışanlarına öncelik verilmesini ve müşterilerin bu mekanlara HES kodu ile girişinin sağlanması talebinde bulunduk. Bu talebimizi resmi yazıyla, Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne de ilettik. Umarız, daha önceki taleplerimizde olduğu gibi bu talebimiz de ivedi bir şekilde değerlendirilerek, zor durumda olan işletmelerimiz için olumlu bir çözüm oluşturulmasına vesile olur” diye konuştu.

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