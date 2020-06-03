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MTÜ’de ‘Sıfır atık yönetim sistemi’ kuruldu

MALATYA HABERLERİ  | 03.06.2020 12:12 | Son Güncelleme

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) kurduğu ‘Sıfır atık yönetim sistemi’ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandı.

MTÜ’de ‘Sıfır atık yönetim sistemi’ kuruldu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) kurduğu ‘Sıfır atık yönetim sistemi’ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandı. Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, daha iyi ve sağlıklı yaşamak adına doğanın ve çevrenin korunmasının öncelikleri olduğunu ifade etti.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı.
Ham madde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının korunmasını amaçlayan proje ile ilgili konuşan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, daha iyi ve sağlıklı yaşamak için doğanın ve çevrenin korunmasının öncelikli konu olduğunu söyledi. Karabulut, "5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında ‘Sıfır Atık Belgesi’ni üniversitemizin kuruluşunun ikinci yılında aldık. Covid-19 salgını ile mücadele döneminde ve bu süreç sonrasında çevre ve doğanın korunmasını hayati önem taşıdığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Önümüzdeki süreçte salgınlarla mücadele etmenin en önemli başlangıç noktası çevrenin ve doğanın korunması olacaktır. Sıfır Atık Yönetmeliği Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin tüm yerleşke ve birimlerinde taviz verilmeden yerine getirilecektir" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliğini kapsamında ‘Sıfır atık yönetim sistemi’ kurulan MTÜ ve bağlı birimlerinde uygulamalar başlatıldı.

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