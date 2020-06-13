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Mucur ilçesi Asmakaradam Köyünde, karantina uygulaması kaldırıldı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 13.06.2020 17:01 | Son Güncelleme

Kırşehir’in Mucur ilçesinde, korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olan Asmakaradam Köyünde uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.İlçeye bağlı 70 haneli Asmakaradam köyünde, bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karantina kararının süresi sona erdi.

Kırşehir’in Mucur ilçesinde, korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olan Asmakaradam Köyünde uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.
İlçeye bağlı 70 haneli Asmakaradam köyünde, bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karantina kararının süresi sona erdi. Karantina sürecinde sağlık ekiplerinin yaptığı testlerin negatif çıkması üzerine karantina uygulaması tamamlandı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 29 Mayıs’ta Asmakaradam Köyünde karantina uygulaması kararı almıştı.

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