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Mudanya Cumhuriyet Meydanı projesinin ilk etabı başladı

BURSA HABERLERİ  | 03.06.2020 12:28 | Son Güncelleme

Mudanya Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı Projesi’nin ilk etap çalışmalarına başladı.

Mudanya Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı Projesi’nin ilk etap çalışmalarına başladı. İskele Meydanı’nda bulunan parkın beton zemini, doğal taşlarla kaplanarak, eski dokusuna kavuşturulacak, parkın peyzaj çalışmaları yapılacak. Mudanyalı Kahraman Şükrü Çavuş Anıtı’nın çevresi de ilk etap çalışmaları kapsamında yenilenecek.
Mudanya İskele Meydanı, Mudanya Belediyesi’nin kent değerlerini koruyarak geleceğe taşıma çalışmaları kapsamında yepyeni bir görünüme kavuşuyor. Tekel Parkı, Atatürk Anıtı, Şükrü Çavuş Anıtı ve Hükümet Konağı’nın bulunduğu alanın revize edilerek, Mudanya’ya yakışır dev bir meydan haline getirilmesini kapsayan Cumhuriyet Meydanı Projesi’nin ilk etap çalışmaları başladı. 1. Etap çalışmaları kapsamında İskele Meydanı’nda bulunan parkın beton zemini, doğal taşlarla kaplanarak, eski dokusuna kavuşturulacak, parkın peyzaj çalışmaları yapılacak.
Kahraman Şükrü Çavuş’a vefa
Yine Mudanya’nın İngilizler tarafından işgali sırasında 25 Haziran 1920 tarihinde ilk kurşunu atarak bağımsızlığa giden yolu açan kahraman Şükrü Çavuş Anıtı’nın çevresi de ilk etap çalışmaları kapsamında yenilenecek. Anıtlar Kurulu’ndan gerekli izinler alınırken, kamulaştırma çalışmaları tamamlandığında diğer etaplar için de ihaleye çıkılacak.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya’yı yeni bir simgesine daha kavuşturacaklarını söyledi. Meydanın, çağdaş şehircilik anlayışıyla yeniden düzenleneceğini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Kentler meydanlarıyla yaşar, meydanlarıyla tanınır, onunla kimliğini kazanır. Mudanyalıların vakitlerini geçireceği güzel bir alanı kısa sürede hizmete açacağız. Ardından da çatı projesini Cumhuriyet Meydanı’nın oluşturacağı etap çalışmalarımız da sırasıyla tamamlanacak” diye konuştu.

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