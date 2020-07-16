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Mudanya’da sahillere estetik dokunuş

BURSA HABERLERİ  | 16.07.2020 15:14 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sahillerde düzenleme çalışmaları kesintisiz sürerken, Mudanya ve Güzelyalı sahil bandı da oturma gruplarından, yeşil alan düzenlemelerine kadar her alanda yapılan çalışmalarla bölgeye yakışır hale getirildi.Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak ve yaz turizminden de hak ettiği payı almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Mudanya ve Güzelyalı sahil bandını da estetik bir görünüme kavuşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sahillerde düzenleme çalışmaları kesintisiz sürerken, Mudanya ve Güzelyalı sahil bandı da oturma gruplarından, yeşil alan düzenlemelerine kadar her alanda yapılan çalışmalarla bölgeye yakışır hale getirildi.
Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak ve yaz turizminden de hak ettiği payı almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Mudanya ve Güzelyalı sahil bandını da estetik bir görünüme kavuşturdu. Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 1.223 adet çalı bitkisi, 41 adet ağaç, 42 bin 843 adet çiçek dikimi ile 650 metrekarelik rulo çim serimi gerçekleştirildi. Ayrıca; Bademli kavşağı ile Mudanya ilçesi arasındaki 16 bin 600 metrelik yolun kenarlarındaki toplam 35 bin 920 metrekare alandaki otlar düzenli olarak tırpanla temizleniyor. Yine Mudanya sahilinde demir dubalar yenilenirken, lunapark etrafına da tel örgü çekildi. Belirli noktalara sokak hayvanları için su ve mama kabı konulurken, benzer çalışmalar Güzelyalı sahilinde de gerçekleştirildi.
Estetik görünüm
Mudanya’da BUDO İskelesi ile Mütareke Binası arasındaki 9 aydınlatma direğinin zemin betonu ahşapla kaplanırken, sahildeki beton oturma banklarının ahşap kaplamaları tamir edildi. Sahil yürüyüş yoluna ilave banklar ve çöp kutuları yerleştirildi. Hem Mudanya hem de Güzelyalı sahilindeki yarım ay şeklindeki oturma gruplarının beton kısımları boşanarak estetik bir görünüm kazandırıldı.

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