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Müdür Başyiğit: “Öğretmenlere pandemi kurallarını hatırlattı”

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.09.2020 10:43 | Son Güncelleme

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, eğitim öğretim yılı açılışı dolayısıyla gerçekleştirdiği okul ziyaretlerinde salgın hastalık dolayısıyla öğretmenlere mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları gerektiğini hatırlattı.İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı açılışı dolayısıyla Emine Arıoğul İlkokulu, Çamlıca İlk/Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’na ziyaret gerçekleştirdiler.Okullarda öğretmenlerle bir araya gelen Müdür Hasan Başyiğit, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’nın hayırlı olmasını ve salgın hastalığın en kısa sürede sona ermesi temennisiyle sağlıklı, mutlu bir eğitim öğretim yılı diledi.Başyiğit, ziyaret ettiği okullarda salgın hastalık dolayısıyla öğretmenlerin mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları gerektiğini hatırlattı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, eğitim öğretim yılı açılışı dolayısıyla gerçekleştirdiği okul ziyaretlerinde salgın hastalık dolayısıyla öğretmenlere mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları gerektiğini hatırlattı.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı açılışı dolayısıyla Emine Arıoğul İlkokulu, Çamlıca İlk/Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’na ziyaret gerçekleştirdiler.
Okullarda öğretmenlerle bir araya gelen Müdür Hasan Başyiğit, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’nın hayırlı olmasını ve salgın hastalığın en kısa sürede sona ermesi temennisiyle sağlıklı, mutlu bir eğitim öğretim yılı diledi.
Başyiğit, ziyaret ettiği okullarda salgın hastalık dolayısıyla öğretmenlerin mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları gerektiğini hatırlattı.

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