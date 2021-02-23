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Müdür Cebeci: “Temennimiz okullarımızda yüz yüze eğitimin başlaması”

23.02.2021 13:08 | Son Güncelleme:
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Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, yüz yüze eğitime başlanan köy okullarında incelemelerde bulundu.İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Eskiakgün, pandemi nedeniyle okullara verilen aradan sonra, eğitim öğretime başlayan Karbasan İlk-Orta Okulu, Hasanlar İlkokulu ve Güldüren İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, yüz yüze eğitime başlanan köy okullarında incelemelerde bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Eskiakgün, pandemi nedeniyle okullara verilen aradan sonra, eğitim öğretime başlayan Karbasan İlk-Orta Okulu, Hasanlar İlkokulu ve Güldüren İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Pandemi nedeniyle alınan tedbirleri yerinde inceleyen Müdür Cebeci, öğrencilerle sohbet ederek maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulundu.
Cebeci, temennilerinin kısa sürede salgından kurtulup okulların yüz yüze eğitime açılması olduğunu söyledi.

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