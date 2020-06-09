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Müdür Tevke’den ilçe ziyareti

VAN HABERLERİ  | 09.06.2020 14:14 | Son Güncelleme

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, ilçe milli eğitim müdürlüklerine yönelik ziyaretlerine devam ediyor.Geçtiğimiz hafta Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, bu hafta ise Bahçesaray ve Muradiye ilçelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Müdür Tevke’den ilçe ziyareti

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, ilçe milli eğitim müdürlüklerine yönelik ziyaretlerine devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, bu hafta ise Bahçesaray ve Muradiye ilçelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Beraberinde İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Şahin Uçkan ve Nevzat Taşdemir ile birlikte Bahçesaray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, ilçeye yeni atanan Milli Eğitim Müdürü Mithat İzsiz’in yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Ardından ilçede yapımı devam eden ve yapımına yeni başlanacak olan kurum binalarıyla ilgili sürdürülen çalışmaları inceleyen Tevke, yapılan çalışmalar hakkında ve maske üretimine yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mithat İzsiz’den bilgiler aldı.
Bahçesaray ilçe ziyaretinin ardından Muradiye ilçesine geçen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve beraberindekiler, burada yine ilçeye yeni ataması yapılan Yüksel Zorlu’ya hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Müdür Tevke’den ilçe ziyareti

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