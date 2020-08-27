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Müdürlükten ‘Kovid-19’ açıklaması

SAMSUN HABERLERİ  | 27.08.2020 19:11 | Son Güncelleme

Samsun Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli bir personelin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir açıklama yaptı.Geçen günlerde Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında görevli bir personelin Kovid-19 testinin pozitif olarak sonuçlanması konusuna ilişkin açıklama yapan Mustafa Özdemir, “Müdürlüğümüzde görevli bir personelde sonucun pozitif olarak çıkmasının ardından konuyu İlçe Sağlık Müdürlüğü ile görüştük.

Samsun Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli bir personelin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir açıklama yaptı.
Geçen günlerde Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında görevli bir personelin Kovid-19 testinin pozitif olarak sonuçlanması konusuna ilişkin açıklama yapan Mustafa Özdemir, “Müdürlüğümüzde görevli bir personelde sonucun pozitif olarak çıkmasının ardından konuyu İlçe Sağlık Müdürlüğü ile görüştük. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri önlem amaçlı personelimizle temaslı olabileceğini düşündüğümüz diğer personellerimizin evde karantinada yapmasının daha uygun olacağını ifade ettiler. Bunun üzerine personellerimize 14 günlük evde karantinada kalmaları için gerekli çalışmayı başlattık. Çarşamba İlçe Milli Müdürlüğünün tamamen kapandığı, vaka sayılarının fazla olduğu gibi iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Korona virüs salgınına karşı alınması gereken elzem önlemlerin tümünü müdürlüğümüzde uyguluyoruz. Fiziksel mesafe, maske ve hijyen kurallarının tümüne riayet edilmektedir” dedi.

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