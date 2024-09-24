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Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

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24.09.2024 08:37
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekipleri, bottaki 7'si çocuk 27 düzensiz göçmeni kurtardı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan takip sonucu olayla bağlantılı olan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Muğla Marmaris kurtarma sahil güvenlik komutanlığı

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