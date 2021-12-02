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Muğla çevrelerinde şiddetli sağanak bekleniyor

02.12.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla çevrelerinde şiddetli sağanak bekleniyor

Muğla çevrelerinde şiddetli sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece kıyı Ege'de başlayacak yer yer gök gürültülü sağanağın, yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.

Pazar sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi beklenen şiddetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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