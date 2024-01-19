Muğla İl Karması Hokey Takımı Türkiye Şampiyonası’na gidiyor

Muğla’nın Ege Yıldızları Spor Kulübü, Köyceğiz Balı Spor Kulübü, Muğla Hokey Kulübü, Muğla Olimpik Spor Kulübü sporcuları 20-25 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan U16 Kızlar Hokey Türkiye Kupasına katılacak.

Mutlak şampiyonluk hedefiyle orada olacaklarını belirten Baş Antrenör Serkan Şen, “50 maçtır U16 ve U15 yaş gruplarında yenilmiyoruz, çok büyük bir sürpriz olmazsa kupayı Muğla Menteşe’ye inşallah getireceğiz. İlk 6’daki 2 milli oyuncumuzu soğuk algınlığından dolayı dinlendirmeyi düşünüyoruz. Çok zorda kalmadıkça onları oynatmayı düşünmüyorum. Tüm destekçilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.



