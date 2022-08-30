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Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

30.08.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Vali Tavlı, Muğla Öğretmenevi'nde düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

Resepsiyona AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, kaymakamlar, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Programda davetlilerle ilgilenen Tavlı, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
05:04
Sabah
06:28
Öğle
13:12
İkindi
16:52
Akşam
19:47
Yatsı
21:06
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

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