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Muğla'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

12.07.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Muğla'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Göcek Karakol Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ş'nin Göcek Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Bir marinada karaya bağlı teknede tamir yaptığı tespit edilen hükümlü, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.

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