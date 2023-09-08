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Muğla'da düzenlenen 8. Uluslararası Zurnazen Festivali sona erdi

08.09.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Zurnazen Festivali, Fethiye ilçesinde tamamlandı.

Muğla'da düzenlenen 8. Uluslararası Zurnazen Festivali sona erdi

Muğla'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas ilçesinde açılışı gerçekleştirilen festival, Dalaman’ın ardından Fethiye Beşkaza Meydanı’ndaki konserle sürdü.

Zurna üstatlarının bir araya getirildiği Muğla Uluslararası Zurnazen Festivali'ne, Türkiye ve yurt dışından zurna sanatçıları katıldı.

Festival kapsamında iki kadın sanatçı, yöresel çalgı olan delbek ile performans sergiledi.

Gecenin sonunda Elif Buse Doğan, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sanatçıların performansı, çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi.

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Muğla Fethiye Elif Buse Doğan

Muğla Namaz Vakitleri 8 Eylül Cuma

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