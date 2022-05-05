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Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

05.05.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ölüdeniz Mahallesi'nde bir villada uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Narkotik Madde Arama Köpek Timi tarafından villada yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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