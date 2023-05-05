YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'da evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

05.05.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Milas ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Çomakdağ Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında, evin içerisinde bulunan Nurten Dağdelen (53) ve oğlu Hüseyin Dağdelen (16) yaşamını yitirdi. 17 yaşındaki Perihan Dağdelen ise evden yaralı kurtarıldı.

Dağdelen, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi süren ve vücudun da ağır yanıklar oluşan Dağdelen, buradan da İzmir'e sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 kişinin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yatağan Hasan Haşmet Işık sosyal tesisleri açıldıYatağan Hasan Haşmet Işık sosyal tesisleri açıldı
Burdur'da infaz koruma memuru evinde ölü bulunduBurdur'da infaz koruma memuru evinde ölü bulundu
40 bin metrekare alanıyla Adana’nın ikinci büyük parkı açıldı40 bin metrekare alanıyla Adana’nın ikinci büyük parkı açıldı
Anahtar Kelimeler:
milas

Muğla Namaz Vakitleri 5 Mayıs Cuma

İmsak
04:29
Sabah
06:01
Öğle
13:08
İkindi
16:55
Akşam
20:06
Yatsı
21:31

Muğla Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Cuma

Övünç eczanesi
Bodrum
Badem eczanesi
Datca
Nil eczanesi
Fethiye
Cem eczanesi
Koycegiz
Turunç eczanesi
Marmaris
Artunoglu eczanesi
Milas
Deniz eczanesi
Mentese
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti! 3 gün sonra koku gelince...

Asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti! 3 gün sonra koku gelince...

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.