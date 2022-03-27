Muğla'da iki FETÖ hükümlüsü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan A.K. (52) ile M.İ'nin (46) ilçede oldukları bilgisi üzerine harekete geçti.

Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıkları tespit edilen hükümlüler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen A.K. ve M.İ, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.



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