Muğla’da kaza: 3 yaralı

Muğla’da meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan iki kişi Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla-Aydın karayolu Bağyaka mevkiinde sabah saatlerinde 48 KK 048 plakalı araç sürücüsü Selçuk Bal direksiyon hakimiyetini kaybederek karayolu kenarındaki dere yağına sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi7ne bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 ambulansı, itfaiye ekipleri ve trafik ekipleri yönlendirildi.

Kazada araç içinde bulunan Mustafa Bostan’ın kendi imkanları ile araçtan çıktığı, sürücü Selçuk Bal ve yine yolcu olarak bulunan Aytaç Bostan’ın araç içinde sıkıştığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile araç içinde sıkışan iki kişi kurtarılarak 112 sağlık ambulansına teslim edildi.

Yaralıların sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığı öğrenildi.

