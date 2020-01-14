YURTHABER
  4. Muğla’da kaza: 3 yaralı

Muğla’da kaza: 3 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 14.01.2020 10:52 | Son Güncelleme

Muğla’da meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan iki kişi Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.Muğla-Aydın karayolu Bağyaka mevkiinde sabah saatlerinde 48 KK 048 plakalı araç sürücüsü Selçuk Bal direksiyon hakimiyetini kaybederek karayolu kenarındaki dere yağına sürüklendi.

Muğla’da meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan iki kişi Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla-Aydın karayolu Bağyaka mevkiinde sabah saatlerinde 48 KK 048 plakalı araç sürücüsü Selçuk Bal direksiyon hakimiyetini kaybederek karayolu kenarındaki dere yağına sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi7ne bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 ambulansı, itfaiye ekipleri ve trafik ekipleri yönlendirildi.
Kazada araç içinde bulunan Mustafa Bostan’ın kendi imkanları ile araçtan çıktığı, sürücü Selçuk Bal ve yine yolcu olarak bulunan Aytaç Bostan’ın araç içinde sıkıştığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile araç içinde sıkışan iki kişi kurtarılarak 112 sağlık ambulansına teslim edildi.
Yaralıların sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Duyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyorDuyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyor
Muğla’nın bisikletli bağımsız büyükşehir adayı kazada ağır yaralandıMuğla’nın bisikletli bağımsız büyükşehir adayı kazada ağır yaralandı
Öğrencilerden türkü dolu geceÖğrencilerden türkü dolu gece
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Büyükçekmece, Kazakistan’ın Real Sport takımıyla “Dostluk Maçı” yaptı

Büyükçekmece, Kazakistan’ın Real Sport takımıyla “Dostluk Maçı” yaptı

Böyle kurtarıldı! İşte o anlar

Böyle kurtarıldı! İşte o anlar

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

Kartal Edebiyat Günleri sona erdi

Kartal Edebiyat Günleri sona erdi

Muğla Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:48
Sabah
08:13
Öğle
13:20
İkindi
15:56
Akşam
18:18
Yatsı
19:37

Muğla Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Şener Eczanesi
Merkez
Amiral Eczanesi
Bodrum
Artemis Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Ceren Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Muğla'da kamyon çarpması sonucu bacağı kesilen 9 yaşındaki çocuğun ailesi dava açacak

Muğla'da kamyon çarpması sonucu bacağı kesilen 9 yaşındaki çocuğun ailesi dava açacak

Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü

Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü

Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.