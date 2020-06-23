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Muğla’da kırsal mahallerin yolları yenileniyor

MUĞLA HABERLERİ  | 23.06.2020 15:51 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerin yollarını yenilemeye ve genişletmeye devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerin yollarını yenilemeye ve genişletmeye devam ediyor. Muğla’nın Yatağan ilçesi Turgutlar Mahallesinde 3 kilometrelik yolda 1. kat sathi kaplama ve yol genişletmesi tamamlandı. Ekipler önümüzdeki hafta Menteşe’nin Akyer ve Yemişendere Mahallelerinin yollarını yenileyecek.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ilçelerde ki alt yapı ve yatırımlarının yanı sıra kırsal mahallerinin yollarını yenilemeye devam ediyor. Muğla’nın Yatağan ilçesi Turgutlar Mahallesinde 3 kilometrelik yolda 1. kat sathi kaplama ve yol genişletmesi tamamlandı. Ekipler önümüzdeki hafta Menteşe’nin Akyer ve Yemişendere Mahallelerinin yollarını yenileyecek. Büyükşehir ekipleri geçtiğimiz günlerde Ula’nın Yeşilova-Elmalı-Portakallık, Menteşe’nin Çiftlik-Çırpı yollarını yenilemişti.
Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Kırsal mahallelerimizin 1. kat sathi kaplama ve yol genişletme çalışmalarımıza başladık. Menteşe’nin Çiftlik, Çırpı, Ula’nın Yeşilova-Elmalı-Portakallık, Yatağan’nın Turgutlar Mahallesinin yol asfaltlama çalışmaları tamamlandı. İlçelerimizin kırsal mahallerinde ki yollarımız yenilecek” denildi.

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