Muğla’da öğrenciler Atatürk'ün 20 farklı siluetini resmetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir ilkokulun öğrencileri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında 20 farklı Atatürk portresi çizdi.

Bir kolejin resim öğretmeni Uğur Göktaş öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen öğrenciler, kurulan resim şövalyelerinde akrilik boyayla Atatürk’ün 20 farklı siluetini resmetti.

Ortaya çıkan eserler bir saat boyunca anıt önünde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kolejin genel müdürü Celalettin Demirel, gazetecilere, okul olarak Atatürk’ü en iyi şekilde anmayı hedeflediklerini söyledi.

Resim öğretmeni Göktaş da 30 öğrenciyle yapılan eserlerin bazılarının Atatürk’ün cephelerdeki siluetlerinden oluştuğunu dile getirdi.



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