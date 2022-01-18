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Muğla'da şiddetli yağıştan etkilenen alanlarda hasar tespiti sürüyor

18.01.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk belirlemelere göre, 128 konut, 12 iş yeri, 2 ahır ve 3 araç zarar gördü

Muğla'da şiddetli yağıştan etkilenen bölgelerde ilk tespitlere göre 128 konut, 12 iş yeri, 2 ahır ve 3 araç zarar gördü.

Kentte 9 Ocak'tan itibaren aralıksız devam eden sağanak nedeniyle Menteşe, Ula, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer, Marmaris, Milas ve Bodrum ilçelerinde çok sayıda ev, iş yeri, ahır ve depo ile tarım arazileri su altında kaldı, arı kovanları zarar gördü.

Valiliğin himayesinde AFAD, kaymakamlıklar ile belediyelerce yağıştan etkilenen alanlarda hasar tespit çalışması yürütülüyor.

Ekiplerce yürütülen çalışmalarda, Bodrum'da 69 konut ve iş yeri ile 2 kurumun su tahliyesi yapıldı, araçlarında mahsur kalan vatandaşlara müdahale edildi.

Marmaris'te 65 konut ve iş yeri ile 2 okulun su tahliyesi yapılırken, araçlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Menteşe'de 11 konut ve iş yeri ile 1 okuldaki su boşaltıldı, araçlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı, 3 ahırda kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ekiplerce tahliye edildi.

Datça'da 7 konut ve iş yeri ile 1 depodan su tahliyesi yapıldı, araçlarında mahsur kalan vatandaşlara müdahale edildi.

Ula'da 23 konut ve iş yeri ile 2 okuldan sular tahliye edildi, ahırda mahsur kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kurtarıldı.

Milas'ta 6 konut ve iş yerindeki sular boşaltıldı, 1 ahırda mahsur kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tahliyesi yapıldı, araçlarında mahsur kalan vatandaşlara yardım edildi.

Fethiye'da 5 konut ve iş yerinden sular tahliye edildi, ahırda mahsur kalan hayvanlar ekiplerce çıkarıldı.

Köyceğiz'de 6 konut ve iş yeri ile 1 okulun su tahliyesi, 2 kanal ve yol temizliği yapıldı. Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu yakınındaki işletmeler ve konutlarda yaşanan su baskınlarına müdahalede bulunuldu.

Ortaca'da 8 konut ve iş yerinin su tahliyesi, Dalaman'da 19 konut ve iş yeri ile 1 okulun su tahliyesi, 2 kanal ve yol temizliği yapıldı. Yatağan ilçesinde ise 3 konuttaki sular boşaltıldı.

Defterdarlık ekiplerince il genelinde 128 konut, 12 iş yeri, 2 ahır ve 3 aracın zarar gördüğü belirlendi.

-"5 bin 500 dekar tarım arazisi su altında kaldı"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan hasar tespit çalışmalarında ise ilk belirlemelere göre 5 bin 500 dekar tarım arazisi, 623 dekar sera alanı su altında kaldı, 6 bin 800 kilo kesif yem, 21 bin 400 kilo kaba yem, 7 küçükbaş hayvan ve 1384 arı kovanı zayi oldu.

Vali Orhan Tavlı, yağışların etkili olduğu ilk andan itibaren öncelikli olarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda tüm ekiplerin teyakkuz halinde bulunduğunu belirtti.

Valilik koordinasyonunda ilgili tüm kurumların iş birliği içerisinde gerekli çalışmaları yaptığını vurgulayan Tavlı, şiddetli yağışlarda ev ve iş yerleri ile tarım alanları zarar gören vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Tavlı, hasar tespit çalışmalarına ivedilikle başlandığını, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu kaydetti.

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