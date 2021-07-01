Muğla'da tıp fakültesi mezunları, diplomalarını "modern tıbbın kurulduğu" Knidos Antik Kenti'nde aldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesinden 90 öğrenci için, "modern tıbbın kurulduğu ilk yer" kabul edilen, Hipokrat'ın da eğitim aldığı eski tıp okulunun bulunduğu Knidos Antik Kenti'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Datça ilçesindeki antik kentin 2 bin 200 yıllık tiyatrosunda düzenlenen törende, antik dönemde Knidos'ta eğitim alan doktorların Akdeniz havzasındaki birçok yerde sağlık hizmeti sunduğunu söyledi.

Bu nedenle töreni antik kentte gerçekleştirmenin önemi ve anlamı bulunduğunu vurgulayan Çiçek, "İnsanlık ve tıp tarihinin en önemli sınavlarından biri salgın sürecinde veriliyor. Hekimlerimizin bu sınavda üstün başarı ve fedakarlık göstermeleri, tarihe büyük ve kalıcı harflerle yazılacak." dedi.

Knidos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı ise Knidos'un antik dönemin en önemli tıp merkezlerinden olduğunu ifade etti.

Daha sonra Vali Orhan Tavlı, fakülteyi birincilikle bitiren Gizem Çınar'a diplomasını ve hediyelerini verdi. Çınar, daha sonra Vali Tavlı, Rektör Çiçek ve Dekan Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan ile mezuniyet kütüğüne ismini çaktı.

Törende, hekimlik andını okuyan öğrenciler, keplerini fırlatarak mezuniyet coşkusunu aileleriyle paylaştı.

Törene, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl de katıldı.

