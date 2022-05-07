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Muğla'da turfanda patatesin hasadı başladı

07.05.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İklim özellikleri ve verimli toprakları dolayısıyla birçok ürün çeşidinin yetiştirildiği Muğla'nın Datça ilçesinde üreticiler hasadına başlanan turfanda patateste 3 bin ton rekolte bekliyor - Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak: - "Türkiye'nin ilk turfanda patatesinin hasadını Muğla'da yapıyoruz"

DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Datça ilçesinde patates üretimi yapılan tarlalarda hasat başladı.

Datça'da 1500 dekar alanda 3 bin ton civarında rekolte bekleyen üreticiler, patates hasadı için sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara geliyor.

Tarım işçileri de traktör yardımıyla sökümünü yaptığı patatesleri topraktan arındırıyor.

Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek ürünler, tarım işçileri tarafından özenle selelere alınıyor.

Kasalara konularak kamyonlara yüklenen turfanda patatesler, manav ve pazar tezgahlarında satışa sunulmak üzere sebze hallerine gönderiliyor.

- "Patatesler Türkiye'nin birçok bölgesine ulaşmaya başladı"

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, Muğlalı üreticilerin her yıl patateste erken hasat yaptığını ve bunun üretici için sevindirici olduğunu söyledi.

Muğla'da farklı aylarda hem sahil hem de yüksek yaylalarda hasat yapıldığını belirten Saylak, "Türkiye'nin ilk turfanda patatesinin hasadını Muğla'da yapıyoruz. Muğla'dan gönderilen patatesler Türkiye'nin birçok bölgesine ulaşmaya başladı." dedi.

Patates almak için İzmir halinden gelen esnaf Servet Demir, Datça'da bu yıl etkili olan hava şartları nedeniyle patateslerde genel olarak rekoltenin düştüğünü belirtti.

Çiftçinin pazar sorunu yaşamadığı sürece ürünü aralıksız ürettiğini ifade eden Demir, "Datça'da bu yıl 4 defa zirai don yaşandı. Buna rağmen üreticilerimiz turfanda patatesi bir ay gecikmeli de olsa üretti. Yaşanan hava şartlarından dolayı patatesin fiyatı arttı. Önümüzdeki günlerde Ödemiş ve Adana'da patates hasadının yapılmasıyla fiyatların biraz daha tüketici lehine düşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Demir, Datça'da bu yıl 3 bin ton rekolte beklendiğini aktardı.

- "Yerli tohumlarımızdan ektik, iyi bir verim bekliyoruz"

Patates üreticisi Mehmet Eren ise yaklaşık 500 dekar araziye ekim yaptığını belirtti.

Bu yıl hasadın yaşanan zirai don nedeniyle bir ay gecikmeli başladığını anlatan Eren, zirai don nedeniyle rekoltede de düşüş yaşandığını ifade etti.

Eren, hasadın haziran sonuna kadar devam edeceğini dile getirerek, "Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin ettiğimiz yerli ve milli ata tohumlarımızdan bu yıl tarlalarımıza ektik ve iyi bir verim bekliyoruz. Şu an ülkemizde 12 yerli ve milli patates tohumu çeşidine ulaştık. Bunların 8'ini tarlalarımıza ektik ve iyi bir rekolte bekliyoruz. Verimi hasat yapıldıktan sonra göreceğiz ama başarılı olacağını inanıyorum. Çünkü çok güçlü bir gövdesi var." ifadelerini kullandı.

Eren, Datça'da kamyonlara yükledikleri patateslerin Türkiye'nin birçok iline göndermeye başladıklarını söyledi.

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