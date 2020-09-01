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Muğla'da Türk kara sularına geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 01.09.2020 10:54 | Son Güncelleme

Muğla'da Türk kara sularına geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında bir botun batmak üzere olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 41 düzensiz göçmene ulaştı.

Lastik botlarının motor kablosu kesilen ve batmak üzereyken kurtarılan düzensiz göçmenler, Datça Limanı'na getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaleli Eczanesi
Merkez
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Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
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