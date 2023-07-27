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Muğla’nın 4 ilçesinde uyuşturucu operasyonu

27.07.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Muğla’nın 4 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Muğla’nın 4 ilçesinde uyuşturucu operasyonu

Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde uyuşturucu madde tacirlerinin tespiti ve yakalanması amacıyla 21-27 Temmuz tarihleri arasında Bodrum, Ula, Köyceğiz ve Fethiye İlçelerinde gerçekleştirilen 10 operasyonda 16 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan operasyonlarda, 14 kök kenevir bitkisi, 86 gram esrar, 17 gram skunk, 3 gram kokain, 54 adet sentetik hap, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız pompalı av tüfeği, kurusıkı tabanca, 2 adet kılıç, muşta ve kelebek bıçak ele geçirildi.

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