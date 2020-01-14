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  4. Muğla’nın bisikletli bağımsız büyükşehir adayı kazada ağır yaralandı

Muğla’nın bisikletli bağımsız büyükşehir adayı kazada ağır yaralandı

MUĞLA HABERLERİ  | 14.01.2020 10:22 | Son Güncelleme

Muğla’da 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı olan Müşteba Karamanoğlu geçirdiği kaza sonucu yoğun bakıma kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre Muğla’nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylası Keyfoturağı civarında bisikletiyle seyir halinde olan Müşteba Karamanoğlu’na traktör çarptı.

Muğla’nın bisikletli bağımsız büyükşehir adayı kazada ağır yaralandı

Muğla’da 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı olan Müşteba Karamanoğlu geçirdiği kaza sonucu yoğun bakıma kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre Muğla’nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylası Keyfoturağı civarında bisikletiyle seyir halinde olan Müşteba Karamanoğlu’na traktör çarptı. 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı olan, seçim dönemi ’Muğla’nın bisikletli bağımsız büyükşehir adayı’ başlıklı haberlerle gündeme gelen Karamanoğlu geçirdiği kaza sonrası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Müşteba Karamanoğlu’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Muğla Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
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Sabah
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Öğle
13:20
İkindi
15:56
Akşam
18:18
Yatsı
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Muğla Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Şener Eczanesi
Merkez
Amiral Eczanesi
Bodrum
Artemis Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Ceren Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
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