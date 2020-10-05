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Mühendisler ve şehir plancılarından oluşan bisiklet timi görevde

ANTALYA HABERLERİ  | 05.10.2020 11:15 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı bünyesinde bisiklet birimi kuruluyor.

Mühendisler ve şehir plancılarından oluşan bisiklet timi görevde

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı bünyesinde bisiklet birimi kuruluyor. Aralarında mühendisler, şehir plancıları ve teknik personellerin yer aldığı ekip Antalya’da bisiklet yollarını, bisiklet kullanarak ihtiyaca göre yerinde planlayacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı bisikletli ulaşımı desteklemek adına bisiklet birimi kuruyor. Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Belediyeler İçin Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışmasında’ ilk 10’a girerek 250 bin TL hibe ödülün yanında 8 adet bisiklet ödülünü de kazandı. Ulaşım Planlama Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına teslim edilen bisikletler, bisiklet yollarının incelenmesinde ve bisiklet yolları planlamasında görevli personellere dağıtıldı. Aralarında mühendislerin, şehir plancılarının ve teknik personellerin yer aldığı bisiklet birimi kentte yer alan ve yeni yapılacak bisiklet güzergahlarını inceleyecek ve yeni güzergahlar bire bir sahada deneyimlenerek belirlenecek.

Belediyeye 8 bisiklet
‘Belediyeler İçin Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’nda toplu taşıma araçlarında kullanılan bisiklet taşıma aparatıyla ilk 10’a girerek ödül kazandıklarını ifade eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, hibe ödülle birlikte 8 adet hediye bisikletin de kendilerine teslim edildiğini söyledi.

İhtiyaçlar belirleneek
Daire Başkanı Tonguç, “ Projemiz bisikletli ulaşımın toplu ulaşıma entegrasyonuydu. Bu projede ödül olarak 250 bin TL hibe yardımı aldık ayrıca 8 tane bisiklet hediye edildi. Biz de bu bisikletleri Daire Başkanlığımızda arkadaşlarımızla birlikte kullanacağız. Özellikle bisiklet kullanan arkadaşların oluşturduğu bir birim oluşturuyoruz. Bisiklet biriminde görevli mühendis ve teknik arkadaşlarımız bisikletlerle zaman zaman bisikletlilerin ihtiyaçlarını belirlemek, bisiklet yollarını iyileştirmek için yola düşecek. Bisiklet birimimiz bisikletli ulaşımı desteklemek ve bisikletin alternatif ulaşım aracı olarak daha fazla kullanılabilir hale gelmesi için çalışacak” dedi.

Mühendisler ve şehir plancılarından oluşan bisiklet timi görevde

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