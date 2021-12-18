YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Mühendisliği özendirmek için 5 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyorlar

Mühendisliği özendirmek için 5 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyorlar

18.12.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesindeki IEEE THKÜ Öğrenci Kolu üyesi öğrenciler, Kırşehir'de çocuklara yönelik sunum ve atölye çalışmaları yaptı - IEEE THKÜ Öğrenci Kolu üyesi Melis Ersin: - "Çocukların ilgisini çok çekti, çok sorular aldım. Onlara uçak mühendisliğini sevdirebildiysem ne mutlu bana"

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Türk Hava Kurumu Üniversitesi (THKU) öğrencileri, mühendisliği özendirmek ve sevdirmek için başlattıkları proje kapsamında Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Üzerinde "Havacılık ve Uzay Bilimleri" yazan otobüsle Ankara'dan Kırşehir'e gelen Elektrik ve Elektrik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE-İnstitute of Electrical and Electronics Engineers) THKÜ Öğrenci Kolu üyeleri, "Pusula-Star Projesi" kapsamında, merkez Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Uçak mühendisliği başta olmak üzere bu mesleğin özellikleri ve alanlarıyla ilgili bilgi veren geleceğin mühendisleri, atölye çalışmasıyla da çark, makara ve palanga sistemleriyle ilgili deneyler yaptı.

Üniversite öğrencileri, Kırşehir'in ardından Ankara'daki okullar başta olmak üzere farklı illerde tanıtım faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor.

IEEE THKÜ Öğrenci Kolu Başkan Yardımcısı Hazar Ertaş, AA muhabirine, proje kapsamında mühendisliği sevdirmek ve bu alanda ortaokul öğrencilerinin ilerlemesini sağlamak için pilot seçtikleri farklı illerde etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kırşehir'de de Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldiklerini, hem sunum hem de atölye deneyleri yaptıklarını vurgulayan Ertaş, şöyle konuştu:

"Buraya gelme amacımız genç arkadaşlarımıza mühendisliği anlatabilmek, onların mühendislikte nasıl ilerleyebileceğini öğretebilmek. Prangalar, makara ve belli başlı çark sistemler ile önemli icatlardan bahsettik. Örneklerle mühendislik konularını anlattık. Atölye çalışmalarımızda da nasıl kodlama ile oyun yapabileceklerini, bir elektrik devresini basit şekilde nasıl kurabileceklerini, farklı prensipleri birleştirip ortaya nasıl icatlar çıkarabileceklerini öğretmeye çalıştık. Projemizin devamı için sponsor desteği bekliyoruz."

Ertaş, proje kapsamında farklı illerde mühendisliği ve bilimi özendirmek için okul faaliyetlerinin devam edeceğini dile getirdi.

Uçak Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Melis Ersin de öğrencilere bilimi ve mühendisleri sevdirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ankara'daki okullar başta olmak üzere farklı illere de gideceklerini aktaran Ersin, "Sunumumda uçak mühendisliğinden, stajımdan ve deneyimlerimden bahsettim. Çocukların ilgisini çok çekti, çok sorular aldım. Onlara uçak mühendisliğini sevdirebildiysem ne mutlu bana. Umarım ilerde başarılı yeni uçak mühendisleri yetişir." dedi.

- Hedef 5 bin öğrenciye ulaşmak

Topluluk üyesi Ezgi Kahraman da proje ile Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Farklı illerde ulaşabildiğimiz kadar öğrenciye ulaşacağız, bizden sonra gelenler de projeyi devam ettirecek." diye konuştu.

Okul öğretmeni Gülgün Öztürk de üniversite öğrencilerinin bu etkinliklerinin öğrencilere faydalı olduğunu vurgulayarak, "Umarım her üniversite bu tür projeler yapar ve Anadolu'daki okullara bu şekilde el uzatırlar. Bu sunumlardan sonra ileride mühendis olmak isteyecek çok öğrencimiz olacaktır. Salondan da o intibayı aldım." şekline konuştu.

Ortaokul öğrencilerinden Elif Naz Kıratlı ise uçak mühendisliğinin çok hoşuna gittiğini belirterek, gelecek planları arasına mühendisliği de eklediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi, bir daha gözünü açamadı"Niye ışıkları kapattınız?" dedi, bir daha gözünü açamadı
PARTNERMerakla bekleniyordu! AGİ'de yeni gelişmeMerakla bekleniyordu! AGİ'de yeni gelişme
Kırşehir'de bakır kablo ve demir çalan iki zanlı polisin dikkati sayesinde yakalandıKırşehir'de bakır kablo ve demir çalan iki zanlı polisin dikkati sayesinde yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir

Kırşehir Namaz Vakitleri 18 Aralık Cumartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:50
Öğle
12:45
İkindi
15:09
Akşam
17:29
Yatsı
18:53

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cumartesi

Sibel Eczanesi
Merkez
Memıs Eczanesi
Kaman
Hendek Eczanesi
Mucur
Tümünü Göster
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.