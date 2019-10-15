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Muhsin Ertuğrul’un kayıp filmi Türkiye’de ilk kez Altın Portakal’da

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SİNEMA TV  | 15.10.2019 15:59 | Son Güncelleme

26 Ekim’de başlayacak 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin sürprizlerinden biri de Muhsin Ertuğrul’un kayıp olduğu sanılan 1927 yapımı sessiz filmi “Tamilla”nın özel gösterimi olacak.

Muhsin Ertuğrul’un kayıp filmi Türkiye’de ilk kez Altın Portakal’da

Türkiye’de ilk kez 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gösterilecek olan film, ünlü Alman sanat yönetmeni Heinrich Beisenherz’in tasarımları ve atmosfer oluşturmadaki başarısıyla dikkat çekiyor. “Tamilla”nın canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilecek özel gösterimine piyanoda Ayşe Tütüncü ve klarnette Miray Eslek eşlik edecek.

Fransız hukukçu ve yazar Ferdinand Duchêne’nin aynı adlı romanından uyarlanan “Tamilla”, 92 yıl aradan sonra ilk kez 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde seyirciyle buluşacak. Muhsin Ertuğrul’un Kiev’deki Ukrayna Foto Sinema İdaresi’nde (VUFKU) çalıştığı dönemde çektiği iki filmden biri olan “Tamilla”, o dönemde Fransız sömürgesi olan Cezayir’de ailesi tarafından başlık parası karşılığı küçük yaşta evlendirilen bir Berberi kadının hikayesini konu alıyor. Özellikle ünlü Alman sanat yönetmeni Heinrich Beisenherz’in tasarımları ve atmosfer oluşturmadaki başarısıyla dikkat çeken filmde başrolleri, Sovyet oyuncular Anna Zarzhitskaya, Matvey Liarov ve Hakkı Alizade paylaşıyor.

Canlı müzik eşliğinde gösterim

Ukrayna’daki Aleksandr Dovçenko Sinema Merkezi’nin katkılarıyla 1 Kasım günü AKM Perge Salonu’nda yapılacak gösterim, piyanoda Ayşe Tütüncü, klarnette Miray Eslek’in olacağı canlı müzik eşliğinde gerçekleşecek. 1919’da çektiği “Kara Lale Bayramı” (Das Fest der Schwarzer Tulpe) ve “Şeytana Tapanlar” (Die Teufelsanbeter) ile başladığı yönetmenlik kariyerinde 30’a yakın film çeken Muhsin Ertuğrul, 1922-1939 yılları arasında Türkiye’de film yapan tek kişi olmasıyla da sinemamızın çok tartışılan isimlerinden biri oldu.

Neyyire Neyir ve Bedia Muvahhit’in oynadığı, Türk kadın oyuncuların ilk kez göründüğü film ve ilk konulu Kurtuluş Savaşı filmi olan “Ateşten Gömlek” (1923), ilk sesli film, ilk ortak yapım, ilk şarkılı melodram “İstanbul Sokaklarında” (1931), ilk köy filmi “Aysel Bataklı Damın Kızı” (1932) gibi sinemamızdaki birçok ilke de imza atmış olan Ertuğrul, Türkiye’deki filmlerinin yanı sıra 1920’de Almanya’da, 1926’da ise Sovyetler Birliği’nde bir dizi film çekmişti. Ertuğrul’un Kiev’de çektiği diğer film “Spartaküs” ise halen kayıp.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin İdari Direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum’un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütecek.


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muhsin ertuğrul Altın Portakal Film Festivali Tamilla

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