Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismi kütüphanede yaşayacak

Pandemi süreci öncesinde Manisa’da başlatılan Muhsin Yazıcıoğlu’nun 11. ölüm yıldönümünde kırsal kesimlerdeki 11 okula kitap bağışı kampanyası sekteye uğrayınca, toplanan kitaplarla Akgedik Bölgesinde TOKİ tarafından yaptırılan Akgedik TOKİ Ortaokuluna kütüphane kurulması ve isminin de Muhsin Yazıcıoğlu Kütüphanesi olması kararlaştırıldı.

Manisa’da Genç İHH tarafından Büyük Birlik Partisinin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun 11. ölüm yıldönümünde kırsaldaki 11 okula kitap bağışı kampanyası korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalardan dolayı sekteye uğrayınca kampanyada toplanan kitaplarla ihtiyacı olan bir okula kütüphane açılması kararlaştırıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere kapısını açacak olan Akgedik TOKİ Ortaokuluna kütüphane kurulması ve isminin de Muhsin Yazıcıoğlu Kütüphanesi olması kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Manisa Genç İHH İl Başkanı Agah Kılıç, “Muhsin Başkanın her zaman okuyan bilinçli bir nesil yetiştirme arzusundan yola çıkarak şehit edilmesinin 11. ölüm yıldönümü vesilesiyle mart ayında kırsal kesimlerde kalan 11 okula kitap kampanyası düzenlemeyi planlamıştık. Bu süreçte güzel geri dönüşlerde aldık ama gelinen noktada korana virüs sebebiyle kitap toplama noktasında ve sokağa çıkma yasaklarından dolayı verimli bir çalışma yapamadık. Bize bu kısıtlı zamanda da olsa kitap yardımı ve maddi destek vererek yardım edenlerden dolayı ve başladığımız işi layıkıyla bitirebilmek için kampanyamızı güncelleyerek tekrar bir adım atmayı doğru bulduk. Bizde bu süre zarfında arkadaşlarımızla ne yapabiliriz noktasında pandemi sürecinin de devam etmesinden kaynaklı, kütüphanesi bulunmayan bir okulun komple kitap ihtiyacını karşılamayı ve bu yaptırdığımız kütüphane içinde Muhsin Yazıcıoğlu isminin verilmesinin uygun olacağını düşündük. Başta bu konuyu Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici hocamızla paylaştık ve olumlu bir sonuç aldık. Bundan dolayı Yunusemre ilçemizde bulunan bir okula kütüphane oluşturmak için Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü ile de bir görüşme daha gerçekleştirdik. Recep Şengül hocamızın da bilgisi dahilinde yeni açılacak olan Akgedik TOKİ Ortaokuluna kitap kampanyası ve kütüphane oluşturulmasının faydalı olacağına karar verdik. Bunun neticesinde bizler yine ve yeniden Manisalı halkımızdan maddi ve manevi destek isteyerek kütüphane oluşturma noktasında yardımlarını beklemekteyiz.” diyerek vatandaşları kitap bağışına davet etti.

