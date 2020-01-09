YURTHABER
  4. Muhtardan Vali’ye talimat

Muhtardan Vali’ye talimat

ERZURUM HABERLERİ  | 09.01.2020 14:10 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş, Pazaryolu ve İspir ilçelerini ziyaret ederek, muhtarlarla bir araya geldi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Pazaryolu ve İspir ilçelerini ziyaret ederek, muhtarlarla bir araya geldi. İspir’deki toplantıda Pınarlı Mahallesi Muhtarı Erhan Yaşar’ın yaşadığı dil sürçmesi salonda kahkahalara neden oldu. Muhtar Yaşar’ın Vali Memiş’e “Vali bey size bir talimatım olacak” sorusuna tebessüm ederek cevap veren Vali Memiş, “Tüm muhtarlarımızın taleplerinin başımızın üstünde yeri var. Biz size ağalık değil hizmet etmeye geldik.” dedi.
2020 yılının ilk aylarını muhtarlarla geçirip, talepleri en yetkili ağızlardan dinleyen Vali Memiş, Pazaryolu ve İspir’de Muhtarlarla bir araya geldi. Pazaryolu Hükümet konağı konferans salonunda yapılan toplantıya Vali Okay Memiş, İlçe Kaymakamı Selçuk Köksal, Belediye Başkanı İbrahim Şahin, ilgili kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Burada sıkıntıları ve talepleri dinleyen Vali Okay Memiş, ardından İspir ilçesine geçti.
Kaymakam Faruk Erdem ve İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun tarafından karşılanan Vali Okay Memiş, ardından belediye toplantı salonuna geçerek muhtarlarla görüş alış verişinde bulundu. Çok sayıda muhtarın katıldığı toplantıda muhtarlara tek tek söz hakkı veren Vali Memiş, onların isteklerini not etti, en kısa zamanda çözülmesi konusunda ilgili kurumlara talimatlar verdi.
Toplantıda muhtarlara seslenen Vali Memiş, “İspir ilçemiz Karadeniz’e açılan kapımızdır. Bizim açımızdan Erzurum olarak da limanı açılan en yakın güzergâhtır. İspir sadece Erzurum’da değil Türkiye’de bilinen girişimci, tüccar ruhu gelişmiş ve batı ya da göç vermiş önemli bir ilçedir. Şu anda nüfusu az olmasına rağmen yazın bu nüfus biz de biliyoruz ki 5 kata çıkıyor. 50 yıl öncesinde bu köylerimizin yollarını o dönem dedelerimiz, kaymakamlarımız valilerimiz tarafından kazma küreklerle yapıldı. Oradaki ahali köyün suyunu, yolunu, elektriğini, telefonunu imece usulü ile yaptılar. Artık şimdi köy nüfusu azaldı, 1950’lerde 60’larda köylerde yaşayan nüfusu yüzde 81, şehirlerde ise yüzde 50 idi. 2020 yılına girdiğimiz şu günlerde bu oran tam tersi oldu. Hal böyle olunca köyde nüfus kalmayınca tarım ve hayvancılık konusunda tüm Türkiye’de olduğu gibi sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Bir köyün birinci önceliği içme suyu, ondan sonraki önceliği köyün ilçeye veya köyü il merkezine en kısa ve güvenli şekilde standartları yüksek yoldur. Şimdi biz sizlerin sıkıntıları neyse onları dinleyip notlarımızı alacağız ve gerekli çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.
Öte yandan İspir’deki toplantıda Pınarlı Mahallesi Muhtarı Erhan Yaşar’ın konuşması sırasındaki yaşadığı dil sürçmesi salonda kahkahalara neden oldu. Muhtar Yaşar’ın Vali Memiş’e “Vali bey size bir talimatım olacak” sorusuna tebessüm ederek cevap veren Vali Memiş, “Tüm muhtarlarımızın taleplerinin başımızın üstünde yeri var. Biz size ağalık değil hizmet etmeye geldik.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
Şehit annesi son yolculuğuna uğurlandıŞehit annesi son yolculuğuna uğurlandı
Vali Okay Memiş, 10 Ocak İdareciler Günü’nü kutladıVali Okay Memiş, 10 Ocak İdareciler Günü’nü kutladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Bu da protokol kuralları kursu

Bu da protokol kuralları kursu

Diyarbakır’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Diyarbakır’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Lise öğrencisi Müjdenur’un mektubuna 2 bin kitapla cevap

Lise öğrencisi Müjdenur’un mektubuna 2 bin kitapla cevap

Erzurum Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:00
Sabah
07:29
Öğle
12:27
İkindi
14:52
Akşam
17:14
Yatsı
18:38

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Yıldızkent Kavşak Eczanesi
Palandoken
Doğu Eczanesi
Yakutiye
Bayramoğlu Eczanesi
Yakutiye
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Diyette psikoloji önemli

Diyette psikoloji önemli

Geleceğin reklam modeli: Youtube

Geleceğin reklam modeli: Youtube

Doğu'ya kış bir anda geldi!

Doğu'ya kış bir anda geldi!

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.