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Muhtarlardan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne Hükümet Bulvarı teşekkürü

AYDIN HABERLERİ  | 17.07.2020 15:34 | Son Güncelleme

Aydın’ın en işlek yollarından biri olan Hükümet Bulvarı’ndaki çalışmalar için memnuniyetini bildiren muhtarlar, Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.Aydın Büyükşehir Belediyesi, hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın’ın en işlek yollarından biri olan Hükümet Bulvarı’ndaki çalışmalar için memnuniyetini bildiren muhtarlar, Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Aydın genelindeki sorumluluk alanında bulunan tüm yolları yenileyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki Hükümet Bulvarı’nda yaptığı asfalt kaplama çalışmasıyla konforlu, güvenli ve altyapısı tamamlanmış yolu Aydınlılarla buluşturdu.
Bulvarda yapılan çalışmaların sona ermesiyle ulaşıma açılan yol hakkında görüş bildiren muhtarlar, memnuniyetlerini dile getirdi.
“Çalışmalar kısa sürede bitti”
Hasanefendi Ramazan Paşa Mahallesi Muhtarı Ünal Aktaş, “Hükümet Bulvarımızın bakıma ihtiyacı vardı. Asfaltımız yapıldı; yolumuz ve Ramazan Paşa Kavşağı’mız çok güzel oldu. Çalışmalar kısa sürede yapıldı. Bu asfaltlamadan merkezi mahallelerimiz ve esnaflarımız faydalanıyor. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
“Nezih, güzel ve şehrimize yakışan bir yol oldu”
Veysipaşa Köprülü Mahallesi Muhtarı Murat Aksoy ise, “Nezih ve güzel, şehrimize yakışan bir yolumuz oldu. Çok çabuk ve hızlı bir çalışma oldu. Şuan ki hali güzel ve daha temiz. Bundan dolayı Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

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