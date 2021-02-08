Muhtarlardan Başkan Kılınç’a ‘teşekkür’ plaketi

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği üyesi muhtarlar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a ‘teşekkür plaketi’ takdim etti.

Göreve geldiği günden bu yana her fırsatta halkla iç içe olan, muhtarlıkları ve mahalle sakinlerini ayrı ayrı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın bu gayreti takdir görmeye devam ediyor.

Son olarak, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve dernek üyesi muhtarlar, göreve geldiği günden bu yana sergilediği gayretli çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a ‘teşekkür plaketi’ takdim etti.

Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen ziyarette plaketi takdim eden Dernek Başkanı Taş, “Göreve geldiği ilk günden bu güne pandemi süreci de dahil hizmet hızını arttıran ve muhtarlarımızın mahallelerindeki sorunlarının çözümü için üstün gayret sarf eden Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç’a muhtarlar derneğimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise plaketten dolayı teşekkür ederek, “Vatandaşlarımızın sorunlarını minimuma indirmek bizim en asli görevlerimizden bir tanesidir. Bu da ancak muhtarlarımızın talepleri ile mümkündür. Bize, vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet edebilme imkanı sağlayan muhtarlarımıza asıl biz teşekkür ediyoruz. İnşallah onlarla birlikte daha nice güzel hizmetleri gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.



