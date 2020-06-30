YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Muhtarlardan Milletvekili Ahmet Aydın’a teşekkür

Muhtarlardan Milletvekili Ahmet Aydın’a teşekkür

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.06.2020 10:42 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Erkenek içme suyu sorunun çözüme kavuşması ve tüm hizmetler için Ahmet Aydın’a teşekkür etti.Gölbaşı ilçesine bağlı köy muhtarları, Gölbaşı ilçesinde kangren haline gelen içme suyu sorununun kökten çözülmesi ve verilen tüm hizmetler için Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ’a teşekkür etti.Gölbaşı ilçesinin 12 köy muhtarı adına konuşan Aşağı Nasırlı Köyü Muhtarı Vakkas Burak, “Köylerimizde özellikle yaz aylarında yıllarca içme suyu sıkıntısı çektik.

Muhtarlardan Milletvekili Ahmet Aydın’a teşekkür

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Erkenek içme suyu sorunun çözüme kavuşması ve tüm hizmetler için Ahmet Aydın’a teşekkür etti.
Gölbaşı ilçesine bağlı köy muhtarları, Gölbaşı ilçesinde kangren haline gelen içme suyu sorununun kökten çözülmesi ve verilen tüm hizmetler için Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ’a teşekkür etti.
Gölbaşı ilçesinin 12 köy muhtarı adına konuşan Aşağı Nasırlı Köyü Muhtarı Vakkas Burak, “Köylerimizde özellikle yaz aylarında yıllarca içme suyu sıkıntısı çektik. Bu sorunumuzu kısa sürede değerlendirerek, çözüm noktasında göstermiş olduğu gayretlerden dolayı sayın vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Köylerimizde artık su sorunu yaşamayacağız. Muhtarlar olarak biz buna şahidiz. Vekilimiz köylerimizi ziyaret ederek, bizlerin ve vatandaşların sorunlarını dinliyor ve ivedi bir şekilde çözüm üreterek, bütün sıkıntılarımızı gideriyor. Bizlerde bundan duyduğumuz memnuniyet karşısında daha özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Köylerimizin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yaptığı çalışmaları köylerdeki halkımız tarafından büyük beğeni kazanıyor. Yapılan hizmetler için kendisine teşekkür ediyoruz. Su sorunun çözümünde katkı sağlayan Başta Vekilimiz Ahmet Aydın’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:14
Sabah
05:01
Öğle
12:36
İkindi
16:28
Akşam
20:00
Yatsı
21:39

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Akyüz Eczanesi
Merkez
Alev Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Karataş Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Adıyaman’da trafik denetlemeleri devam ediyor

Adıyaman’da trafik denetlemeleri devam ediyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

Kaçak cep telefonları ve nargile tütünü ele geçirildi

Kaçak cep telefonları ve nargile tütünü ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.