Muhtarların 47 bin 854 talebi değerlendirildi

-Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası’na bugüne kadar muhtarlardan 47 bin 854 talep geldi ve bu taleplerde yüzde 95 çözüme kavuşturuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin mahallelerinde vatandaşla yerel yönetimler arasında bir köprü, en önemli iletişim bağı olan muhtarlar için kurduğu Muhtarlar Masası bugüne kadar muhtarlardan gelen 47 bin 854 talebe cevap verdi. Hizmetlerin aksamadan yürümesi, taleplerin en hızlı şekilde Büyükşehir Belediyesi birimlerine ulaşmasını sağlayan Muhtarlar Masası bu taleplerden yüzde 95’inin olumlu sonuçlanmasını sağladı. Muhtarlar Masası’na gelen diğer taleplerde hizmetlerin farklı kurumlara ait olması nedeni ile muhtara bilgi verilerek yönlendirildi.

Vatandaşların mahallelerinde herhangi bir sıkıntı anında ilk başvurdukları kurum olan muhtarların işlerini kolaylaştırmak, hizmetlerin aksamadan hızlıca işleyişini sağlamak için kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası’na muhtarlar 444 48 01-8 numarası ile direkt ulaşıyor. Gelişen teknoloji sayesinde Muğla genelinde 569 muhtardan 504’ü de Whatsapp uygulaması ile istek ve taleplerini görüntülü olarak Muhtarlar Masası’na iletebiliyor. Ayrıca yüz yüze, mail adresi muhtar@mugla.bel.tr ve sosyal medya hesaplarından da dilekçe ve taleplerini Büyükşehir Belediyesi’ne ileten muhtarlara Muhtarlar Masası tarafından taleplerinin gerekli birime iletildiği, çözüldüğü ya da ne zaman çözüleceği hakkında da geri bildirim yapılıyor.

Muhtarlar Masası Tecrübesi Diğer Şehirlerle Paylaşılıyor

2014 yılında kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası birimine diğer Büyükşehirlerden de yetkililer gelerek işleyiş hakkında bilgi ediniyor. Muhtarlar Masası biriminin işleyişi ve sistemi hakkında arayarak ya da Muğla’yı ziyaret ederek bilgi talebinde bulunan şehirler Manisa, Tekirdağ, Malatya, Adana ve İstanbul. Ayrıca bazı ilçe belediyeleri de Muhtarlar Masası birimi kurmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası’nı ziyaret etti.

Başkan Gürün; “Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz”

Muğla’nın 13 ilçesi, 569 mahallesi ile geniş bir coğrafya üzerine kurulu eşsiz güzellikte bir şehir olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün demokrasinin temel taşı muhtarlarla birlikte vatandaşlara en iyi hizmeti ulaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

Başkan Gürün; “Bodrum Turgutreis’ten Seydikemer Sekiler’e Muğla çok geniş bir coğrafya. Öbek öbek yerleşmiş ve birbirinden güzel 13 ilçesi, 569 mahallesi olan Muğla’da tüm vatandaşlarımıza hizmetlerimizle ulaşıyor, Büyükşehir ailesi olarak yanlarında oluyoruz. Bu hizmetlerimizin vatandaşlarımıza ulaşmasında, herhangi bir talep durumunda vatandaşla aramızdaki en önemli bağ değerli muhtarlarımız. Sadece muhtarlarımıza hizmet veren Muhtarlar Masamızla onların taleplerini gerek telefonla, gerek yüz yüze, gerekse mail ortamında alarak işleme koyuyor, kaydediyor, gerekli birimlere bildiriyoruz. En önemlisi de sorunun çözüldüğünü, çözüleceğini ya da neden çözülemeyeceğini de muhtarlarımıza geri bildiriyoruz.

Muhtarlar Masa’mızı Büyükşehir Belediyesi olduğumuz 2014 yılında kurduk. 6 yıllık birikimi ve tecrübesi olan ekiplerimizle şimdi bu birimi yeni kuracak belediyelerimize de yardımcı oluyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek, onların her an yanında olmak için muhtarlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Muğla ve değerli hemşehrilerimiz hizmetin en iyisini hak ediyor” dedi.

