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Muhterem Kılıç, görevinden istifa etti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.04.2020 11:02 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, görevinden istifa etti.Kongre için adayın belirlendiğini ancak Korona virüs salgını sebebiyle tarihin de ertelendiğini belirten Kılıç, çalışmaların aksamaması için görevinden ayrıldığını kaydetti.Kılıç, "14 Aralık 2018 tarihinden itibaren şerefle, gururla yapmakta olduğum AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevimi 7.Olağan Kongremizde Genel Merkezimiz tarafından aday olarak tespit edilen kardeşimize devredecekken, malum Korona virüs Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle kongrelerimiz ertelendi.

Muhterem Kılıç, görevinden istifa etti

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, görevinden istifa etti.
Kongre için adayın belirlendiğini ancak Korona virüs salgını sebebiyle tarihin de ertelendiğini belirten Kılıç, çalışmaların aksamaması için görevinden ayrıldığını kaydetti.
Kılıç, "14 Aralık 2018 tarihinden itibaren şerefle, gururla yapmakta olduğum AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevimi 7.Olağan Kongremizde Genel Merkezimiz tarafından aday olarak tespit edilen kardeşimize devredecekken, malum Korona virüs Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle kongrelerimiz ertelendi. Sürecin ne kadar uzayacağı net olmadığından, ayrıca oğlumun rahatsızlığı nedeniyle uzun süre il dışında olacağımdan parti çalışmalarımızın aksamaması için bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Bu süre içinde beraber çalıştığım ve ailem gibi gördüğüm yönetim kuruluma, il yönetimine, il kadın ve gençlik kollarına, mahalle ve köy başkanlarımıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum,benim hakkım varsa helal ediyorum, herkesten de haklarını helal etmesini diliyorum. Göreve atanacak olan Fatih Oruç kardeşime yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu hizmetin bir bayrak yarışı olduğu bilinci ile çalıştım ve bu bayrağı daha ileriye götürebilecek arkadaşlara imkan açmak için önümüz kongre de aday değilim. Daima Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında ve davasından yana olacağımı ve Her zaman partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğimi duyurmak isterim" ifadelerini kullandı.

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