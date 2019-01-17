Muhteşem İkili dizisi ne zaman başlıyor? İşte 10. yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi

MUHTEŞEM İKİLİ 10. BÖLÜM KONUSU MKC, vurulduktan sonra sağlığı ile ilgili büyük sıkıntılar çekiyor! MKC, bir önceki bölümün son sahnesinde mafyanın adamı tarafından vurulmuştu. Bu bölümde bu vurulmadan dolayı büyük sıkıntılar çektiğini görmekteyiz. Sürekli bayılan MKC, ailesini ve sevenleri sağlığıyla üzmektedir. Özellikle oğlu Kaan, kahraman olarak gördüğü babasının durumuna çok üzülür. Yağmur, eski eşini bu haldeyken bırakmaz ve ona her türlü desteği sağlar. Barca ise, MKC'nin düştüğü durumu bir türlü kabullenemez. Ortağını koruyamamanın verdiği sıkıntıyla kendini düşüncelere salar. Fakat, onu bu duruma düşürenlerin peşine düşmekte de bir saniye olsun tereddüt etmez. Muhteşem İkili 10. Bölüm yeni günü olan SALI akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

MUHTEŞEM İKİLİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barca ve MKC, yasa dışı dövüş yaptıran ve dövüş sonrası ölenlerin organlarını satan bir şebekenin peşine düşüyor. Bu şebekenin peşinde onlardan başka birisi daha vardır. Boksör Hakan, kardeşinin ölümüne neden olan bu şebekenin başındaki kişileri hedef alır. Hem muhteşem ikilimiz, hem de Hakan şebekeye ağır darbeler indirir. Şebekenin başındaki kişi bu yüzden büyük sıkıntılar çeker. Mekanlarına polis baskını olur ve önemli adamları Hakan tarafından öldürülür. Bu sırada Hakan, Barca ve MKC ile anlaşma yapar ve şebekenin tüm iç yüzünü anlatır. İkilimiz, baskınlarını arttırmaya başlayınca şebekenin başındaki adamın hedefine girerler. Peşlerine adam takar. Barca ve MKC, feridun'un evindeki yılbaşı partisindedir. Onları takip eden kişi sotede yatmış dışarı çıkmalarını beklemektdir. MKC, görmek istemediği bir durumu gördükten sonra Yağmur ve oğlu Kaan ile geceyi erken bitirmeye karar verir. Arabasına doğru gittiği sırada şebekenin adamı onu vurmayı başarır...

