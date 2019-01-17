MAGAZİN

Muhteşem İkili dizisi ne zaman başlıyor? İşte 10. yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi

DİZİ HABERLERİ  | 17.01.2019 23:54 | Son Güncelleme

Kanal D'de başrollerini İbrahim Çelikkol ve Kerem Bursin'in paylaştığı Muhteşem İkili dizisinin yayın günü değişti. Peki ekrana ara veren Muhteşem İkili dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte Muhteşem İkili 10. yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi.

Kanal D’nin, TMC imzalı, yapımcılığını Erol Avcı’nın, başrollerini İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in paylaştığı sevilen dizisi Muhteşem İkili, yeni bölümleri ile artık Salı gününden itibaren izleyici karşısına çıkacak.

Muhteşem İkili, heyecan dolu yeni bölümüyle 22 Ocak Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

MUHTEŞEM İKİLİ 10. BÖLÜM KONUSU
MKC, vurulduktan sonra sağlığı ile ilgili büyük sıkıntılar çekiyor! MKC, bir önceki bölümün son sahnesinde mafyanın adamı tarafından vurulmuştu. Bu bölümde bu vurulmadan dolayı büyük sıkıntılar çektiğini görmekteyiz. Sürekli bayılan MKC, ailesini ve sevenleri sağlığıyla üzmektedir. Özellikle oğlu Kaan, kahraman olarak gördüğü babasının durumuna çok üzülür. Yağmur, eski eşini bu haldeyken bırakmaz ve ona her türlü desteği sağlar. Barca ise, MKC'nin düştüğü durumu bir türlü kabullenemez. Ortağını koruyamamanın verdiği sıkıntıyla kendini düşüncelere salar. Fakat, onu bu duruma düşürenlerin peşine düşmekte de bir saniye olsun tereddüt etmez. Muhteşem İkili 10. Bölüm yeni günü olan SALI akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

MUHTEŞEM İKİLİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barca ve MKC, yasa dışı dövüş yaptıran ve dövüş sonrası ölenlerin organlarını satan bir şebekenin peşine düşüyor. Bu şebekenin peşinde onlardan başka birisi daha vardır. Boksör Hakan, kardeşinin ölümüne neden olan bu şebekenin başındaki kişileri hedef alır. Hem muhteşem ikilimiz, hem de Hakan şebekeye ağır darbeler indirir. Şebekenin başındaki kişi bu yüzden büyük sıkıntılar çeker. Mekanlarına polis baskını olur ve önemli adamları Hakan tarafından öldürülür. Bu sırada Hakan, Barca ve MKC ile anlaşma yapar ve şebekenin tüm iç yüzünü anlatır. İkilimiz, baskınlarını arttırmaya başlayınca şebekenin başındaki adamın hedefine girerler. Peşlerine adam takar. Barca ve MKC, feridun'un evindeki yılbaşı partisindedir. Onları takip eden kişi sotede yatmış dışarı çıkmalarını beklemektdir. MKC, görmek istemediği bir durumu gördükten sonra Yağmur ve oğlu Kaan ile geceyi erken bitirmeye karar verir. Arabasına doğru gittiği sırada şebekenin adamı onu vurmayı başarır...

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Ünlü oyuncu, Nöbet dizisinde yüzbaşı rolünde!Ünlü oyuncu, Nöbet dizisinde yüzbaşı rolünde!
Birbirlerine girdiler! Olay anlar Birbirlerine girdiler! Olay anlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muhteşem ikili kanal d muhteşem ikili yeni bölüm ne zaman muhteşem ikili 10. yeni bölüm fragman

En Çok Okunan Haberler

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Flaş gelişme! Resmen açıkladı: Adaylık için müracaat ettim

Flaş gelişme! Resmen açıkladı: Adaylık için müracaat ettim

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bizim Hikaye dizisinde sürpriz ayrılık!

Bizim Hikaye dizisinde sürpriz ayrılık!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erkenci Kuş için flaş karar!

Erkenci Kuş için flaş karar!

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar 502. yeni bölüm fragmanı izle! İşte 18 Ocak Cuma Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar'ın yayın tarihi açıklandı! İşte yeni bölüm fragmanı

Kuzgun dizisi setinden ilk kare! Kuzgun nerede çekiliyor?

Kuzgun dizisi çekimlerinden ilk kare geldi!

Ünlü oyuncu Saygın Soysal, Nöbet dizisinde hangi rolde oynuyor?

Ünlü oyuncu, Nöbet dizisinde yüzbaşı rolünde!

Gelinim Mutfakta'da kavga! Nilgün Hanım ve Songül Hanım birbirine girdi

Birbirlerine girdiler! Olay anlar

Bir Zamanlar Çukurova yapımcısından flaş açıklama

Sette isyan mı çıktı? Flaş açıklama

Diriliş Ertuğrul dizisinin setinde 'çocuk oyuncuya şiddet' iddiası

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.